Дешам о тактике Аргентины: «Если они сделают что-то новое, то и мы можем последовать примеру Марокко, которое вышло с 5 защитниками. Нужно быть готовыми к любой ситуации»
Главный тренер сборной Франции высказался о предстоящем матче против Аргентины.
Дидье Дешам ответил на вопрос о разнице между нынешней аргентинской командой и той, которая играла на ЧМ-2018. Тогда Франция обыграла южноамериканскую команду в 1/8 финала (4:3).
«Если я не ошибаюсь, сегодня здесь находятся только семь аргентинских игроков, которые играли в 2018 году. Это явно не одна и та же команда, сравнивать нет смысла, это был 1/8 финала, там были не те игроки...
С другой стороны, шесть матчей, которые они провели с разными схемами и игроками, помогут нам. Три наших наблюдателя – Хосе Алькосер, Жан-Люк Ваннучи и Лионель Руаяль – видели все матчи, это позволяет нам иметь очень точную информацию.
Даже если завтра Аргентина сможет сделать что-то новое, то и мы, если уж на то пошло, сможем последовать примеру Марокко в полуфинале, которое вышло с пятью защитниками в старте, хотя раньше этого не делало. Нужно быть готовыми к любой ситуации», – сказал Дешам.
Матч Аргентина – Франция состоится завтра, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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