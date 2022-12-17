Гвардиол о неназначенном пенальти в матче с Марокко: «Он был, хотя сейчас мне все равно. Половина из нас не осознает, что сделала Хорватия»

поделился эмоциями после победы в матче за третье место на .

Хорватия победила со счетом 2:1.

«Думаю, что половина из нас до сих пор даже не осознает, что мы сделали.

Мы показали, что, несмотря на трудности, когда мы чего-то хотим, то все возможно. Это трудно описать. Я смотрел ЧМ-2018 дома, и не понимал, через что проходят футболисты, но знал, что это очень нелегко. Все старания окупились.

Посвящаю это моей семье, без них меня бы здесь не было. Мы очень счастливы. Не терпится приехать в Загреб, чтобы отпраздновать все вместе. Я мечтал, что забью этот гол, что я должен был быть на этом месте. Сейчас мы все счастливы.

Конечно, если вы спросите меня [про неназначенный пенальти на 74-й минуте], то он был. Впрочем, сейчас это не так важно, мне все равно», – сказал защитник сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ