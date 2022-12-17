Далич о Хорватии на ЧМ-2022: «Бронза с золотым отливом. Мало кто ожидал от нас такого»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча с Марокко (2:1) на ЧМ-2022.
«Это бронза с золотым отливом.
Очень сложный матч, но мы завоевали медали для всего хорватского народа, для всех, кто поддерживает нас. За два турнира мы взяли две медали.
Я хочу посвятить эту победу Чиро Блажевичу (занял с Хорватией третье место на ЧМ-1998 – прим. Sports.ru), с которого все началось. Босс, это для тебя. Я могу выиграть хоть пять медалей, но ты всегда будешь главным среди всех тренеров.
Мало кто ожидал от нас такого выступления. Отдаю должное парням за усердную работу и игру, которая дала результат. Бронзовая медаль на таком турнире – это превосходно.
Мы знали, что у Марокко проблемы справа. Зиеш не мог справиться с Перишичем, а Оршич посеял панику в их защите», – сказал Далич.
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