Далич о Хорватии на ЧМ-2022: «Бронза с золотым отливом. Мало кто ожидал от нас такого»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча с Марокко (2:1) на .

«Это бронза с золотым отливом.

Очень сложный матч, но мы завоевали медали для всего хорватского народа, для всех, кто поддерживает нас. За два турнира мы взяли две медали.

Я хочу посвятить эту победу Чиро Блажевичу (занял с Хорватией третье место на – прим. Sports.ru), с которого все началось. Босс, это для тебя. Я могу выиграть хоть пять медалей, но ты всегда будешь главным среди всех тренеров.

Мало кто ожидал от нас такого выступления. Отдаю должное парням за усердную работу и игру, которая дала результат. Бронзовая медаль на таком турнире – это превосходно.

Мы знали, что у проблемы справа. Зиеш не мог справиться с , а посеял панику в их защите», – сказал Далич.

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