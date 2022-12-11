«Атлетико» может попытаться обменять Феликса на Влаховича. Симеоне нравится форвард «Юве» (CalcioMercatoWeb)
«Ювентус» может обменять Душана Влаховича в испанский клуб.
Между «Ювентусом» и «Атлетико» может состояться обмен, в результате которого Влахович пополнит состав команды Ла Лиги, а в Турин переберется Жоау Феликс, об этом сообщает CalcioMercatoWeb.
Отмечается, что главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне ценит способности сербского нападающего. Влахович был интересен «Атлетико» еще до его перехода в «Ювентус».
Ранее появилась информация, что Феликс принял решение уйти из «Атлетико».
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