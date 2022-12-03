Влахович о Кокорине: «Возможно, он был сильнее меня на тренировках. Но я еще молод, у меня есть время для роста»
Душан Влахович высказался об Александре Кокорине, вместе с которым выступал за «Фиорентину».
«Кокорин — классный парень. Здорово было играть с ним в одной команде. Я желаю ему удачи!
У него все будет хорошо. Сейчас он в аренде на Кипре. Я уверен, что все у него еще наладится и он достигнет больших успехов.
Возможно, он был сильнее меня на тренировках, если он так говорит. Но я еще молод, у меня есть время для роста», — сказал форвард «Ювентуса» и сборной Сербии.
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