Влахович о Кокорине: «Возможно, он был сильнее меня на тренировках. Но я еще молод, у меня есть время для роста»

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Душан Влахович высказался об Александре Кокорине, вместе с которым выступал за «Фиорентину».

«Кокорин — классный парень. Здорово было играть с ним в одной команде. Я желаю ему удачи!

У него все будет хорошо. Сейчас он в аренде на Кипре. Я уверен, что все у него еще наладится и он достигнет больших успехов.

Возможно, он был сильнее меня на тренировках, если он так говорит. Но я еще молод, у меня есть время для роста», — сказал форвард «Ювентуса» и сборной Сербии.

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