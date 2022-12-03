Влахович о Кокорине: «Возможно, он был сильнее меня на тренировках. Но я еще молод, у меня есть время для роста»

высказался об , вместе с которым выступал за «Фиорентину».

«Кокорин — классный парень. Здорово было играть с ним в одной команде. Я желаю ему удачи!

У него все будет хорошо. Сейчас он в аренде на Кипре. Я уверен, что все у него еще наладится и он достигнет больших успехов.

Возможно, он был сильнее меня на тренировках, если он так говорит. Но я еще молод, у меня есть время для роста», — сказал форвард и сборной Сербии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ