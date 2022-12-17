Французская федерация хочет обсудить с Дешамом новый контракт в январе. Тренер огорчен, что с ним не договорились до ЧМ-2022

футбола Франции хочет продолжить сотрудничество с .

По сведениям L’Equipe, глава организации Ноэль Ле Гре собирается встретиться с главным тренером национальной команды в январе и обсудить заключение нового контракта. Текущее соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Президент федерации хочет сохранить Дешама в сборной как минимум до Евро-2024.

При этом сам тренер огорчен из-за того, что с ним решили не договариваться до ЧМ-2022. В его окружении уже были разговоры о том, что Дидье следует уйти сейчас, на волне успеха, учитывая такое отношение со стороны футбольных властей.

сыграет в финале 18 декабря. Начало матча с Аргентиной – в 18:00 по московскому времени.

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