Венгер предложил проводить ЧМ в Африке: «Турнир в Катаре показал, что зима – вполне рабочий вариант»

предложил и дальше проводить чемпионаты мира зимой.

«Если мы хотим демократизировать футбол, нужно проводить чемпионаты мира в африканских странах, где невозможно играть летом. По нынешнему турниру в Катаре мы видим, что зимний чемпионат мира – вполне рабочий вариант.

Да, у многих сборных не было времени хорошо подготовиться физически. Но по крайней мере все участники подошли к турниру ментально свежими, чего не было на предыдущих чемпионатах. Раньше сборные начинали турниры психологически уставшими, потому что не могли подготовиться должным образом», – сказал глава отдела глобального развития ФИФА.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ