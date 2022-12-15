Венгер восхищен Мартинесом: «Арсенал» отправлял его в аренду, где он даже не выходил на поле, но Эмилиано верил в себя»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер похвалил вратаря Эмилиано Мартинеса.
30-летний голкипер вместе со сборной Аргентины вышел в финал ЧМ-2022. Он представлял «канониров» с 2012 по 2020 год, а сейчас принадлежит «Астон Вилле».
«Я очень рад за него. Мы знали о его мастерстве. У него было огромное желание учиться, была страсть к футболу.
Иногда он отправлялся в аренду и даже не выходил на поле. Но это не мешало ему верить в себя, сохранять мотивацию.
Сейчас я вижу его игру, понимая, через что он прошел, и восхищаюсь его достижениями еще сильнее. Прекрасная работа, Эми, мы тобой гордимся!» – сказал Венгер.
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