Венгер восхищен Мартинесом: «Арсенал» отправлял его в аренду, где он даже не выходил на поле, но Эмилиано верил в себя»

Бывший главный тренер « » похвалил вратаря Эмилиано Мартинеса.

30-летний голкипер вместе со сборной вышел в финал . Он представлял «канониров» с 2012 по 2020 год, а сейчас принадлежит « ».

«Я очень рад за него. Мы знали о его мастерстве. У него было огромное желание учиться, была страсть к футболу.

Иногда он отправлялся в аренду и даже не выходил на поле. Но это не мешало ему верить в себя, сохранять мотивацию.

Сейчас я вижу его игру, понимая, через что он прошел, и восхищаюсь его достижениями еще сильнее. Прекрасная работа, Эми, мы тобой гордимся!» – сказал Венгер.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ