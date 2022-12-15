«Венгеру, самому умному человеку на свете, промыли мозги – и он делает тупейшие заявления». Тренер Норвегии о словах Арсена про вылет Германии из-за политических акций

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен раскритиковал заявления .

После группового этапа глава отдела глобального развития , рассуждая о вылете сборной , сказал: «Те, кто не концентрировались на политических акциях, хорошо провели 1-ю игру».

«Меня пугает то, что происходит с людьми, на которых в футболе все равнялись. Я содрогаюсь от того, что самому умному человеку на свете, Арсену Венгеру, который был примером для подражания все эти годы, в каком-то смысле промыли мозги – и теперь он делает крайне тупые заявления», – отметил Сольбаккен.

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