Марокко пожаловалось в ФИФА на судейство в матче с Францией. В федерации считают, что арбитр не назначил 2 пенальти

Марокканцы подали жалобу на судейство в матче .

В полуфинале турнира африканская команда уступила (0:2). Игру обслуживал арбитр Сесар Артуро Рамос.

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) осталась недовольна работой мексиканца и подала жалобу на его работу в .

Представители федерации недовольны тем, что судья не назначил два пенальти в пользу в первом тайме – после столкновения и Софьяна Буфаля, а также после падения Ашраф Дари в штрафной после контакта с соперником.

«Королевская федерация футбола Марокко решительно протестует против судейства в матче Марокко – Франция, который обслуживал Сесар Артуро Рамос. С этой целью FRMF направила компетентному органу письмо, в котором сослалась на ситуации, которые, по мнению нескольких специалистов по судейству, лишили марокканскую команду двух неоспоримых пенальти.

FRMF также выразила свое большое удивление тем, что система видеопомощи арбитру (ВАР) не отреагировала на эти арбитражные ситуации.

FRMF напоминает, что она приложит все усилия для защиты и соблюдения прав национальных сборных, выступая за справедливость в судействе и осуждая эти судейские решения, принятые во время этого полуфинального противостояния чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года», – говорится в пресс-релизе.

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