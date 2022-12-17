«Футбол стагнирует, как когда-то шахматы. Все знают, кто как будет играть». Кобелев о ЧМ-2022

заявил о стагнации футбола на фоне .

– Я давно говорил: локомотивом современного футбола выступает Лига чемпионов. В этом турнире собраны лучшие футболисты разных сборных.

А этот чемпионат мира показал, что все-таки идет стагнация. Все все понимают, все знают, кто как будет играть. Единственная ошибка может решить исход матча.

Параллели можно провести с шахматами. За играми лучших гроссмейстеров раньше наблюдал весь мир. Потом люди поняли: они знают все ходы, и наступил определенный тупик.

– В шахматах одному сопернику пришел на смену компьютер, если вспомнить эпоху Гарри Каспарова.

– И футбол стал компьютерный. Новые технологии. Компьютеры разбирают действия команд и отдельных футболистов. Хорошо еще, остался фактор непредсказуемости.

Мы видели, как в полуфинале чемпионата мира сборная хорошо играла против Франции первые полчаса. Но случился рикошет в начале игры, и счет стал в пользу французов.

Со вторым голом был то же самое: мяч после удара Мбаппе попал в пятку соперника и отскочил туда, где был игрок сборной . А так сборная Марокко была ничем не хуже.

– Вы к тому, что можно проиграть, играя хорошо?

– Я к тому, что футбол изучен и понятен, но присутствует элемент случайности. Экспериментировать тренеры могут еще в национальных чемпионатах, когда длинная дистанция.

А на таком турнире, как чемпионат мира, на первый план выходит результат. И придумать что-то новое сложно. Дай бог, чтобы вывести игроков на пик формы.

– Каких-то новинок в тактике мы не увидели?

– Очень все рационально, прагматично. Все зависит от уровня мастерства игроков атаки.

Есть у тебя Мбаппе или Месси, будет результат. Или везет – соперники совершают ошибки. Или у тебя, скажем, на высоком уровне организованы «стандарты». Вот такие вещи больше решают, – заявил экс-тренер «Динамо».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ