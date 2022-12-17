«Месси нужно накрывать при приеме мяча в 35 метрах от ворот. Нельзя давать ему свободу». Тренер Саудовской Аравии об игре против Аргентины

Тренер Саудовской Аравии рассказал, как играть против Аргентины и .

Команда Эрве Ренара обыграла аргентинцев в 1-м туре группового этапа со счетом 2:1.

«Мы сосредоточились не конкретно на Месси, а на нем как на части аргентинской команды. Нужно рассматривать его в этом контексте, чтобы проанализировать его зону влияния, чтобы увидеть, как мячи доходят до него.

Прежде всего, необходимо прессинговать Родриго Де Поля, который, на мой взгляд, является одним из лучших в составе аргентинцев. Один из самых полезных игроков, который ставит Месси в наилучшие условия.

Он важен, потому что многое компенсирует на правом фланге, и его битвы на поле освобождают Месси от многих задач. Когда они теряют мяч, Де Поль оказывается рядом, чтобы оградить его от работы в обороне. Важно изучить все промежуточные механизмы.

Когда мяч потерян, другие работают за Лионеля. Я не вникаю в маленькие секреты Скалони, но он освободил его от всей этой работы. Когда они играют сзади вчетвером, у них есть три полузащитника, которые усердно работают, чтобы сразу же снабдить Месси. Они тут же ищут его.

До сих пор начинал в центре. Энцо Фернандес пришел в команду вместе с Алексисом Мак Аллистером, который проделывает огромную работу на левом фланге при игре в обороне.

Все это делается с целью нагрузить связку Де Поля и Месси справа. Также в этом помогает Хулиан Альварес, что мы особенно отчетливо увидели в матче с Хорватией. Это один из ключей к . Я знал Де Поля раньше, но он потряс меня своим впечатляющим объемом работы на этом турнире.

Приоритетом было закрыть ось. Я задействовал свой левый фланг и, по крайней мере, одного полузащитника. Более того, именно его я тряс в перерыве в раздевалке. Он часто был слишком далеко от Месси, а нужно накрывать его сразу же, когда он получает мяч. Вот тут-то ты и должен наброситься на него! В 35 метрах от ворот. У него не должно быть свободы.

Аргентина не так часто использует глубину. Это скорее команда, владеющая мячом, которая в основном будет атаковать через центр с помощью Месси. Он начинает со своего правого фланга, чтобы быстро переориентироваться и опасно ворваться, но может ответить на это с помощью Адриена Рабьо и Орельена Тчуамени», – сказал французский тренер в интервью L’Équipe.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция пройдет 18 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени.

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