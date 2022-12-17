«Удачи, Марокко». Хабиб посетил сборную перед матчем за 3-е место на ЧМ-2022
Хабиб Нурмагомедов пожелал сборной Марокко удачи в последнем матче ЧМ-2022.
Экс-чемпион UFC в легком весе выложил посетил африканскую команду. Он выложил фотографии с игроками и тренерским штабом.
«Удачи, Марокко 🇲🇦 👊» – написал Нурмагомедов.
Сегодня марокканская команда сыграет с Хорватией в матче за 3-е место на ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/
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