«Удачи, Марокко». Хабиб посетил сборную перед матчем за 3-е место на ЧМ-2022

Теги Сборная Хорватии по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Хабиб Нурмагомедов Футбол

Хабиб Нурмагомедов пожелал сборной Марокко удачи в последнем матче ЧМ-2022. 

Экс-чемпион UFC в легком весе выложил посетил африканскую команду. Он выложил фотографии с игроками и тренерским штабом.

«Удачи, Марокко 🇲🇦 👊» – написал Нурмагомедов. 

Сегодня марокканская команда сыграет с Хорватией в матче за 3-е место на ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные