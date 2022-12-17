Льорис об Аргентине: «Они хорошо организованы, сильны в обороне, агрессивны при владении. У них всегда были великие игроки – Марадона, Месси»

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Уго Льорис поделился впечатлениями от Аргентины перед финалом ЧМ-2022.

«Это очень хорошо организованная команда, очень сильная в обороне, агрессивная при владении. Они очень хороши при переходе в атаку.

И потом, в истории Аргентины всегда были великие игроки. Например, символ команды – Марадона, а сегодня это Лео Месси. От этого финала многого ждут.

Когда ты француз, сыграть в финале чемпионата мира, независимо от соперника, – это большое событие. Но игра против Аргентины делает его еще более красивым.

Надеемся, что этот матч останется в истории французского футбола», – сказал капитан сборной Франции.

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