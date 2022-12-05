Лапочкин о Фраппар: «Политическая история. Если женщина достойна судить мужской футбол – никаких вопросов. Но зачем – я не понимаю»

назвал политической историей назначение женщины-арбитра на матч .

Матч группового этапа между сборными Германии и Коста-Рики (4:2) стал первым в истории чемпионатов мира, который судила женщина – француженка .

«Мне кажется, это была какая-то политическая история. На турнире она не одна. Их, по-моему, четыре человека. С ассистентами может быть шесть. И они работали как резервные арбитры.

А по поводу Стефани Фраппар. Она топовый арбитр в женском футболе. Да, она судит мужской футбол. Если женщина достойна судить мужской футбол, то никаких вопросов нет. Но зачем, я не понимаю», – сказал экс-арбитр ФИФА в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.