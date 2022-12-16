Капелло о Бразилии на ЧМ-2022: «Ожидал большего, недостаточно быть отличной командой. Домой может отправить любой»
Фабио Капелло ожидал большего от сборной Бразилии на ЧМ-2022.
Южноамериканская команда проиграла сборной Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022.
«Бразилия – это Бразилия. Я, как и многие, ожидал от них большего. У них отличная команда, но этого недостаточно для того, чтобы выиграть чемпионат мира.
Это выглядит как клише, но в таких матчах нужно быть осторожным, потому что любой может отправить вас домой», – сказал бывший тренер «Милана» и «Реала».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии