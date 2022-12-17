Трушечкин о ЧМ в Катаре без пива: «Все привыкли. Страдания голландцев меркнут на фоне тех фанатов, кто живет нормальной жизнью»

рассказал, как сказались ограничения на употребление пива на .

– Может ли ЧМ существовать без пива?

— Когда Инфантино (президент ФИФА – прим. Sports.ru) говорил: дескать, несколько дней спокойно без него проживете — никто ему не верил. Но, оказалось, и правда: все привыкли. Для тех, кто нет — масса мест, где можно выпить. Пусть ценник и кусается.

Здесь много болельщиков, скажем, из Марокко. Они привыкли быть веселыми, не употребляя ничего. При этом ведут себя естественно, танцуют и поют, курят кальяны — ощущение праздника есть, пусть и своеобразное.

— То есть отсутствие пива ни на чем не сказалось?

— Разве что на количестве голландцев. Никогда не забуду Евро-2008. Я работал в Швейцарии, после одного матча решил прогуляться по центру Базеля. Вышел на площадь и буквально утонул по щиколотку в пустых бутылках из-под ******* (название нидерландской марки пива). Вся брусчатка (а там немалая площадь) завалена алюминиевыми банками и пластиковыми стаканчиками.

В Катаре же голландцев было очень мало, вы же видели на матче с Аргентиной — маленькая горсточка на трибуне. Во многом из-за неестественных для них условий. Но страдания голландцев меркнут на фоне тех фанатов, кто живет нормальной жизнью, – сказал комментатор.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ