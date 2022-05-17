Две трети жителей Нидерландов не хотят, чтобы Катар принимал ЧМ-2022 из-за нарушений прав человека

Две трети жителей Нидерландов не хотят, чтобы Катар принимал ЧМ-2022.

Это стало известно из опроса, проведенного компаниями ING, Albert Heijn и Nederlandse Loterij – спонсорами сборной Нидерландов. Они обратились к исследовательскому институту Motivaction, который опросил более тысячи жителей Нидерландов в возрасте от 18 до 80 лет.

Согласно результатам этого опроса, две трети жителей Нидерландов считают, турнир должен пройти не в Катаре. Основная причина – нарушения прав человека в этой стране.

Вышеназванные компании, как и сеть супермаркетов Lidl, не будут проводить рекламную кампанию к чемпионату мира. Большинство жителей Нидерландов одобряют такое решение.

Половина опрошенных одобряют решение банка ING не участвовать в рекламной кампании к ЧМ-2022 и считают, что другие компании должны последовать этому примеру. Опрошенные не считают, что им стоит отказаться от поддержки сборной, но оценивают размещение рекламы на турнире, который пройдет в Катаре, как неуместное.

В ходе опроса стало ясно, что значительную роль в восприятии турнира играет возраст. Пожилые люди относятся к и его спонсорской поддержке более негативно.

«Поразительно, что поколение Z (термин, применяемый по отношению к поколению людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год – Sports.ru), которое в медиа называют «пробужденным поколением», похоже, испытывает наименьшие проблемы в связи с ситуацией с правами человека и спонсорством, связанным с этим мероприятием», – сказано в сообщении Motivaction.

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