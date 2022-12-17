Каррера о Михайловиче: «Он был великим. Большая потеря на человеческом уровне»

Теги серия А Италия Сборная Сербии по футболу Црвена Звезда Синиша Михайлович Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

Массимо Каррера назвал Синишу Михайловича великим человеком.

Бывший югославский и сербский защитник скончался в возрасте 53 лет.

«Да, я знал Синишу. Это большая потеря на человеческом уровне, потому что он был великим человеком», — сказал экс-тренер «Спартака».

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