Талалаев о Марокко: «Должны благодарить судей, что позволили вести единоборства. В матче с Францией могла быть пара красных»

считает, что сборная Марокко не должна была доходить до полуфинала .

«Марокканцы должны быть благодарны арбитрам, что они позволили вести единоборства на таком уровне на этом чемпионате мира. По‑другому бы они не дошли так далеко, несмотря на яркость лидеров Хакими, Амрабата.

Так, как судят последние пару лет — центральные защитники сборной Марокко не должны были доигрывать до конца матч с французами [0:2]. Там могла быть пара красных карточек, не одна.

Подняли уровень ведения единоборств, дали более слабой команде возможность побороться с командой, которая выше по классу. Мексиканец закрыл пару раз глаза, в некоторых эпизодах даже с закрытыми глазами был слышен хруст», — сказал главный тренер «Торпедо».

Сегодня в матче за 3-е место сыграет с Хорватией.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ