14 000 полицейских обеспечат порядок во Франции во время финала ЧМ-2022. 12 800 сотрудников задействуют во время матча за 3-е место

14 000 полицейских будут обеспечивать порядок во Франции во время финала ЧМ-2022.

В воскресенье Франция сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира.

Представители французской полиции заявили, что следить за порядком во время матча будут 14 тысяч полицейских и солдат национальной гвардии.

В субботу в матче за 3-е место турнира в Катаре сыграют Марокко и Хорватия. В этот день обеспечивать безопасность во Франции будут 12 800 полицейских и солдат.

Во время полуфинала – Франция (0:2) порядок обеспечивали 10 000 сотрудников полиции.

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