«Не ожидал от Хвичи такого, думаю, он удивил всех: в его дриблинге есть невероятная простота». Гамшик о Кварацхелии

Марек Гамшик признался, что его удивила игра .

«Немыслимо, что три самых важных игрока ( , и – прим.) ушли одновременно. С этой точки зрения болельщикам должно быть обидно, но если посмотреть с другой стороны, то пришли такие отличные игроки, как Ким, Квара и Осимхен.

От Квары я такого не ожидал, думаю, он удивил всех: в его дриблинге есть невероятная простота», – сказал бывший полузащитник , выступающий за «Трабзонспор».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ