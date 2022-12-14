«Не ожидал от Хвичи такого, думаю, он удивил всех: в его дриблинге есть невероятная простота». Гамшик о Кварацхелии

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Марек Гамшик признался, что его удивила игра Хвичи Кварацхелии.

«Немыслимо, что три самых важных игрока (Калиду Кулибали, Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье – прим.) ушли одновременно. С этой точки зрения болельщикам должно быть обидно, но если посмотреть с другой стороны, то пришли такие отличные игроки, как Ким, Квара и Осимхен.

От Квары я такого не ожидал, думаю, он удивил всех: в его дриблинге есть невероятная простота», – сказал бывший полузащитник «Наполи», выступающий за «Трабзонспор». 

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