Антонио Валенсия: «Ужасно, что Роналду ушел из «МЮ» так. Это больно. Такой игрок должен уходить под овации»

расстроен, что некрасиво ушел из « ».

«Ужасно, что Криштиану Роналду ушел из «Манчестер Юнайтед» так, как ушел. Такой игрок должен покидать клуб, уходя с поля под овации переполненного стадиона. Болельщики любили его.

Его недавнее интервью – это грустно. У него были свои причины говорить все это, но я ужасно себя чувствовал из-за того, как он покидал клуб. Это больно.

Надеюсь, в новом клубе у него все будет хорошо. Желаю Роналду только всего самого хорошего», – написал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в колонке для The Athletic.

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