Антонио Валенсия: «Ужасно, что Роналду ушел из «МЮ» так. Это больно. Такой игрок должен уходить под овации»
Антонио Валенсия расстроен, что Криштиану Роналду некрасиво ушел из «Манчестер Юнайтед».
«Ужасно, что Криштиану Роналду ушел из «Манчестер Юнайтед» так, как ушел. Такой игрок должен покидать клуб, уходя с поля под овации переполненного стадиона. Болельщики любили его.
Его недавнее интервью – это грустно. У него были свои причины говорить все это, но я ужасно себя чувствовал из-за того, как он покидал клуб. Это больно.
Надеюсь, в новом клубе у него все будет хорошо. Желаю Роналду только всего самого хорошего», – написал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в колонке для The Athletic.
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