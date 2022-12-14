Мбаппе, Зиеш, Гризманн, Жиру, Хакими и Дембеле выйдут в старте на матч Франции и Марокко

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Марокко по футболу Уго Льорис ЧМ-2022 Оливье Жиру Антуан Гризманн Рафаэль Варан Яссин Буну Хаким Зиеш Софьян Амрабат Софьян Буфаль Ромен Саисс Тео Эрнандес Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Нуссаир Мазрауи Усман Дембеле Жюль Кунде Юссеф Эн-Несири Ибраима Конате Джавад Эль-Ямик Орельен Тчуамени Найеф Агерд Уэсли Фофана Аззедин Унаи Футбол

Объявлены составы сборных Франции и Марокко на полуфинал ЧМ-2022.

Стартовый состав сборной Франции: Уго Льорис, Тео Эрнандес, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Ибраима Конате, Орельен Тчуамени, Юсуф Фофана, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.

Стартовый состав сборной Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Ромен Саисс, Найеф Агерд, Джавад Эль-Ямик, Нуссаир Мазрауи, Софьян Амрабат, Аззедин Унаи, Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири, Софьян Буфаль.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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