Мбаппе, Зиеш, Гризманн, Жиру, Хакими и Дембеле выйдут в старте на матч Франции и Марокко

Объявлены составы сборных Франции и Марокко на полуфинал .

Стартовый состав сборной : , Тео Эрнандес, Жюль Кунде, , Ибраима Конате, Орельен Тчуамени, Юсуф Фофана, , , , .

Стартовый состав сборной : Яссин Буну, Ашраф Хакими, Ромен Саисс, Найеф Агерд, Джавад Эль-Ямик, Нуссаир Мазрауи, Софьян Амрабат, Аззедин Унаи, , Юссеф Эн-Несири, Софьян Буфаль.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ