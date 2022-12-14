Мбаппе, Зиеш, Гризманн, Жиру, Хакими и Дембеле выйдут в старте на матч Франции и Марокко
Объявлены составы сборных Франции и Марокко на полуфинал ЧМ-2022.
Стартовый состав сборной Франции: Уго Льорис, Тео Эрнандес, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Ибраима Конате, Орельен Тчуамени, Юсуф Фофана, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.
Стартовый состав сборной Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Ромен Саисс, Найеф Агерд, Джавад Эль-Ямик, Нуссаир Мазрауи, Софьян Амрабат, Аззедин Унаи, Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири, Софьян Буфаль.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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