Кройфф о продлении контракта с Дембеле: «Его подписали 200 разных клубов, согласно прессе. Усман всегда говорил, что хочет остаться в «Барсе»

Спортивный директор «Барселоны» заявил, что всегда хотел остаться в клубе.

Прошлым летом контракт вингера с каталонцами истек, и стороны подписали новое соглашение, несмотря на интерес к игроку со стороны других клубов.

– Дембеле подписал краткосрочный контракт. Является ли приоритетным его продление, чтобы обойтись без нового бардака?

– В случае Дембеле все устроили журналисты. Из-за чего начался бардак? Слухи. Он всегда говорил, что хочет остаться.

– Но дело настолько затянулось, что его контракт истек. Вот почему об этом говорили.

– Шли переговоры, но, согласно прессе, он подписал контракт с двумя сотнями различных клубов, и в конце концов сообщил, что его желание – остаться в «Барсе».

Он остался свободным игроком и имел все возможности, чтобы решить, где он хочет играть. И он решил остаться в «Барселоне». Нет смысла снова запускать мельницу слухов, потому что он знал, что клуб не был в фантастической ситуации, что существует новая шкала зарплат, и он согласился соблюдать ее рамки.

Мы рады тому, что он продемонстрировал огромную преданность Хави, а также клубу, потому что у него не было недостатка в предложениях, безусловно, превосходивших в финансовом плане предложения «Барселоны», но он остался.

Мы очень ценим это, и я думаю, что было бы важнее прислушиваться к его мнению, когда он высказывается, а не к слухам, – сказал .

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