Глава ФИФА: «2 миллиарда зрителей уже посмотрели ЧМ-2022. Уверен, будет 5 миллиардов»

ЧМ-2022 в Катаре посмотрели уже более двух миллиардов зрителей.

Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«У ЧМ-2022 рекордные показатели на телевидении – уже более двух миллиардов зрителей, что просто невероятно. Цифры, опубликованные по окончании группового этапа, показали, что общая посещаемость первых 48 матчей составила 2,45 млн человек, а в первом раунде плей-офф было забито в общей сложности 28 голов в восьми матчах – больше, чем когда-либо с момента введения 1/8 финала в 1986 году.

Мы надеемся, что чемпионат мира продолжится и завершится так, как он начался – потрясающим успехом. Я уверен, что мы достигнем отметки в пять миллиардов зрителей по всему миру.

Если говорить о посещаемости стадионов, то практически на каждом матче они заполнены полностью. Фестивали болельщиков, различные фан-зоны, также переполнены людьми, которые празднуют и наслаждаются жизнью.

И, в конце концов, мы просто хотим подарить немного радости и улыбок людям по всему миру. Вот что такое футбол, вот что такое чемпионат мира по футболу, и вот что должно происходить с этого момента и до конца», – сказал Инфантино.

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