Шимон Марчиняк: «Для судьи назначение на финал ЧМ – это как поднять Кубок мира. Сделаем все, чтобы после игры о нас не говорили»

Судья Шимон Марчиняк, который назначен на финал ЧМ-2022, поделился ожиданиями от матча.

«Я мечтал об этом с детства. Когда я играл в футбол, то думал, что, возможно, смогу стать таким хорошим игроком, что выиграю чемпионат мира. Теперь я футбольный арбитр, а для судьи работа на финале чемпионата мира – это все равно, что поднять Кубок мира. Но, конечно, это ощущение появится только после того, как мы хорошо отработаем этот матч.

Я жду, что матч будет отличным. Аргентина и Франция – прекрасные команды с классными игроками, которые в любой момент могут сотворить что-то удивительное. Мы уже судили обе команды, они нас знают. Команды относятся к нам с уважением, и мы постараемся извлечь из этого пользу. Мы сделаем все, чтобы после игры ни слова не говорили о судьях», – сказал поляк.

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся и , состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 18:00 по московскому времени.

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