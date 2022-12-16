Казанский считает Льориса самым слабым звеном у Франции: «Нет в нем такой уверенности, как в Мартинесе, Буну, Ливаковиче»
Денис Казанский высказался о вратаре сборной Франции Уго Льорисе.
— Самое слабое звено у французов? Мое мнение — Льорис.
— Ой. Разве он плохой вратарь?
— Нет. Но в Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно. Да и в целом не отличается стабильностью. Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в «Тоттенхэме».
Нет в Льорисе такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Ливаковиче... Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов, – сказал комментатор.
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