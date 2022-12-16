Казанский считает Льориса самым слабым звеном у Франции: «Нет в нем такой уверенности, как в Мартинесе, Буну, Ливаковиче»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Марокко по футболу Уго Льорис ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Денис Казанский Яссин Буну Доминик Ливакович Футбол

Денис Казанский высказался о вратаре сборной Франции Уго Льорисе.

— Самое слабое звено у французов? Мое мнение — Льорис.

— Ой. Разве он плохой вратарь?

— Нет. Но в Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно. Да и в целом не отличается стабильностью. Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в «Тоттенхэме».

Нет в Льорисе такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Ливаковиче... Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов, – сказал комментатор.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные