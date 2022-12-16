Данни о тренере для Португалии: «Хотел бы увидеть на этом посту Виллаша-Боаша»

Теги Данни Сборная Португалии по футболу Андре Виллаш-Боаш Футбол

Данни рассказал, кого хотел бы видеть новым главным тренером сборной Португалии.

«Отставка Сантуша логична после поражения на чемпионате мира. На самом деле это самый ожидаемый исход в данной ситуации.

Следующий кандидат Моуринью? Я в это не верю, но кто знает. Лично я хотел бы увидеть на этом посту Виллаша-Боаша», — сказал экс-хавбек «Зенита».

Последним местом работы бывшего главного тренера «Зенита» был «Марсель», который он возглавлял с 2019 по 2021 год.

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