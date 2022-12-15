Амрабат совершил больше всего возвратов владения на ЧМ – 51. Это рекорд среди африканских игроков в истории турнира

показал лучший результат ЧМ-2022 по возвратам владения.

За весь турнир полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко совершил 51 возврат владения. Это не только лучший результат на турнире в Катаре, но и рекорд среди африканских игроков за всю историю чемпионатов мира.

В топ-5 по возвратам владения на ЧМ-2022 также входят Лука Модрич, Марцело Брозович (оба – по 45 возвратов), Йошко Гвардиол (44) и Энтони Робинсон (40).

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