«Бездарность, убожество, если Жиру играл персонально по Амрабату. К 60-й минуте у Марокко было подавляющее преимущество». Григорян о Дешаме

Александр Григорян раскритиковал игру сборной Франции в полуфинале .

«Многие хвалят за то, что он проявляет гибкость на ЧМ. Но если она заключается в том, что Жиру все время играл персонально по Амрабату, а – по Унаи, то [как] можно говорить, что это искусство. На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы. Были эпизоды, где Жиру смотрел не на мяч, а на Амрабата. Для него это непривычная функция, это убожество. В сборной Аргентины вся команда работает на Месси, но это обоснованно. Здесь – нет.

В исполнении Марокко мы видели идеальную «защелку» 4-5-1. Думаю, многие андердоги у нас возьмут это на вооружение. Никто не мог предположить, что они выйдут так на второй тайм. Оставят двух центральных защитников, сдвоят фланги, ударят по левому флангу французов. К 60‑й минуте подавляющее преимущество было у », – сказал бывший главный тренер «Анжи».

в матче 1/2 финала ЧМ-2022 обыграла сборную Марокко со счетом 2:0. В финале, который пройдет 18 декабря, французы сыграют против сборной Аргентины.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ