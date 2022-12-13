ЧМ 2022: Аргентина — Франция прямая трансляция

В финал Чемпионата мира по футболу в Катаре вышли, пожалуй, наиболее достойные его команды. Если не считать их поражений на групповом этапе, которые в большей степени можно назвать случайными, то в остальных матчах команды Аргентины и Франции показывали наиболее качественный и сбалансированный футбол. Теперь весь спортивный мир находится в предвкушении противостояния Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Ждем захватывающего поединка и забитых голов. Финал между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил» в одноименном городе, начало в 18:00 по московскому времени.

Все голы ЧМ-2022

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Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 17:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Аргентина — Франция на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.