Аргентина — Франция, 18.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Долгожданный финал, финал мечты, финал Мбаппе против Месси. Каких только эпитетов не придумали поклонники футбола, специалисты, журналисты в преддверии решающего матча за звание чемпиона миру по футболу. Обе команды дважды выигрывали Кубок мира, сборная Франции действующий чемпион. Действительно, интриг в этом поединке довольно много. Огромное число болельщиков желают победы аргентинцев во многом из-за Лионеля Месси, которому именно звания чемпиона не хватает, чтобы окончательно войти в сонм великих. Французы же могут выиграть Чемпионат мира второй раз подряд, чего не удавалось ни одной команде со времени дубля бразильцев в 1958 и 1962 годах. Матч за звание чемпиона мира состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил», начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Аргентина — Франция: ставки на победу

В финалах зачастую и так не бывает фаворитов, чего уж говорить о предстоящем поединке. Обе сборные одни из сильнейших на своих континентах, своей игрой в Катаре доказали, что достойны выиграть Чемпионат. Букмекеры если и отдают предпочтение сборной Франции, то совсем минимальное. Может быть, в минус сборной Аргентины идет то самое поражение в первом туре от Саудовской Аравии. Впрочем, и «трехцветные» проигрывали в группе, правда, тот матч с командой Туниса ничего не решал. Как бы там ни было на победу сборной Аргентины ставки варьируются от 2,80 до 2,95, на победу сборной Франции от 2,75 до 2,90.

Аргентина — Франция: ставки на форы

Порой в финалах бывают сюрпризы, когда одна команда обыгрывает другую с преимуществом в три мяча. Те же французы выиграли свое первое чемпионское звание, забив в финале бразильцам три безответных мяча, но случаи эти все же единичные, особенно в последние десятилетия. Поэтому вряд ли в предстоящем матче мы увидим большое преимущество той или иной команды. Как бы дело вообще не дошло до серии пенальти. Поэтому предлагаем рассмотреть варианты с форой ноль. В случае с командой Аргентины ставки от 1,92 до 2,01, в отношении сборной Франции от 1,86 до 1,98.

Аргентина — Франция: ставки на тоталы

Обе команды предпочитают играть в атаку. Мы вполне можем рассчитывать на голевую феерию. Вспомните прошлый финал Чемпионата мира, когда французы обыграли хорватов со счетом 4 : 2. В данном случае важен первый забитый мяч, после него игра точно раскроется. Учитывая обилие мастеров в атаке обеих команд, минимум два-три гола за 90 минут болельщики должны увидеть. Букмекеры, впрочем, придерживается другого мнения. Коэффициенты на тотал больше 2,5 от 2,38 до 2,57, на тотал меньше 2,5 от 1,55 до 1,63. Выбор за вами.

Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Франция