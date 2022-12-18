Аргентина — Франция, 18.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 18 декабря, состоится финальный матч Чемпионата мира в Катаре. В решающем поединке мундиаля сойдутся сборные Аргентины и Франции. Игра состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле, и начнется в 18:00 по московскому времени.

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Подопечные Лионеля Скалони сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), однако затем южноамериканцы одержали шесть побед кряду. На групповом этапе сборная Аргентины справилась с Мексикой (2:0), и обыграла с аналогичным счетом Польшу.

Стадия плей-офф получилась для Аргентины относительно простой. Победа с минимальным счетом над Австралией (2:1), виктория над Нидерландами в серии пенальти (в основное время поединок закончился со счетом 2:2), а в полуфинале мирового первенства подопечные Скалони без особых проблем победили Хорватию (3:0).

Форвард аргентинцев Лионель Месси является одним из лучших бомбардиров мундиаля. Нападающий в шести играх наколотил пять голов, а также записал на свой счет три ассиста.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Франция начала выступление на чемпионате мира с разгрома Австралии (4:1), затем действующие чемпионы мира в непростом поединке обыграли Данию (2:1), а также уступили Тунису (0:1).

В плей-офф Франция прошла Польшу (3:1), обыграла Англию (2:1), а в полуфинале мирового первенства в не самой простой встрече обыграла Марокко (2:0).

Лучшим голеадором «трехцветных» является Килиан Мбаппе. Он наколотил пять голов и отдал два ассиста в шести поединках мирового первенства.

Прогноз на матч Аргентина – Франция

История противостояния команд насчитывает 12 очных встреч. В них Аргентина шесть раз одерживала победу, а три раза виктория доставалась французам. Еще три поединка были сведены к ничьей. Отметим, что только три очных матча прошли в рамках официальных соревнований (чемпионат мира). В предыдущей личной встрече Франция и Аргентина встречались на чемпионате мира в России. Тогда победа досталась французам (4:3).

Что касается грядущего финала, то наверняка следует ожидать яркой игры. Аргентина играет не только через Месси, а в составе «трехцветных» феерит не только Килиан Мбаппе. Обе команды показывают яркий атакующий футбол, но при этом, Аргентина «садится» в оборону сразу после того, как получает преимущество в счете. Предположим, что голы забьют обе команды, а победу отдадим подопечным Дешама – игра закончится со счетом 2:1 или 3:1 в пользу трехцветных. Мбаппе и Компания способны защитить титул чемпионов мира.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на этот матч: