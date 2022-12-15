Нападающий Килиан Мбаппе уступает остальным полевым игрокам по части работы в защите.

На ЧМ-2022 футболист сборной совершает 0,19 оборонительного действия в пересчете на 90 минут игры (1 за 477 минут на турнире).

В это понятие входят отборы (в том числе попытки отобрать мяч и фолы), заблокированные удары, выносы мяча из штрафной и перехваты.

Это худший результат среди всех полевых футболистов, которые провели на чемпионате в Катаре хотя бы 150 минут.

При этом Мбаппе вместе с Лионелем Месси (Аргентина) лидирует по забитым голам (5) и идет вторым по результативным действиям (7).

Подробно со статистикой игрока « » можно ознакомиться здесь.

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