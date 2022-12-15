Амрабат об интересе «Барсы» и «Атлетико»: «Мне нравится стиль игры Симеоне – похоже на Марокко»

Хавбек сборной Марокко Софьян Амрабат прокомментировал интерес клубов .

– К вам уже начали обращаться такие команды, как и .

– Для меня большая честь быть связанным с такими клубами. Сейчас я играю за «Фиорентину». Я очень уважаю свой клуб, это отличная команда.

У меня отличный тренер [ ] и прекрасные отношения с владельцем , который привел меня в «Фиорентину», а также с Джо Бароне [генеральный менеджер клуба] и Даниэле Праде [спортивный директор]. Я очень уважаю их и клуб.

– Но это правда, что Симеоне любит игроков своего стиля.

– В «Фиорентине» у меня отличный тренер. Я не люблю говорить о других.

Но посмотрите на работу Симеоне, чего он добился? Он много лет тренирует «Атлетико». Мне нравится его стиль игры. Он много побеждал, и я его очень уважаю. Игроки в его команде физически сильны и агрессивны. Мне нравится такая игра.

– Как вы думаете, похожи ли в чем-то Марокко и «Атлетико»?

– Да, я читал, что Марокко играет, как «Атлетико». Может быть, мы похожи: сильная оборона. Я всегда говорил, что мне нравится так играть.

Так что, я думаю, да, возможно, «Атлетико» и Марокко похожи, также стиль похож на команды Гаттузо. У каждого тренера свой стиль, – сказал хавбек «Фиорентины».

Сборная Марокко играет с Францией в полуфинале ЧМ-2022 (0:1, второй тайм).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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