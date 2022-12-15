«У Макрона просто не было слов в раздевалке». Фофана о выходе Франции в финал ЧМ-2022

Юссуф Фофана рассказал о том, как тяжело заменить Адриена Рабьо.

обыграла в полуфинале со счетом 2:0. Фофана вышел в стартовом составе французов вместо полузащитника « », у которого была простуда.

«Было много часов работы. Жаль, что Адриен не празднует с нами, надеюсь, он будет готов в воскресенье.

Заменить его было непросто, трудно достичь того уровня, на котором он находился с самого начала турнира. Мы работали вместе, и это дало результаты.

Жизнь хороша... На 24 часа, скажем так! Пока что я не осознаю, что буду играть в финале.

В раздевалке у Эммануэля Макрона просто не было слов, он сказал нам «Поздравляю!» и познакомил с солдатом, который был среди его гостей», – сказал хавбек « » в интервью beIN Sports.

8 лет назад он развозил пиццу, потом хотел закончить с футболом, а теперь рвется в финал ЧМ

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