«У Макрона просто не было слов в раздевалке». Фофана о выходе Франции в финал ЧМ-2022
Юссуф Фофана рассказал о том, как тяжело заменить Адриена Рабьо.
Франция обыграла Марокко в полуфинале ЧМ-2022 со счетом 2:0. Фофана вышел в стартовом составе французов вместо полузащитника «Ювентуса», у которого была простуда.
«Было много часов работы. Жаль, что Адриен не празднует с нами, надеюсь, он будет готов в воскресенье.
Заменить его было непросто, трудно достичь того уровня, на котором он находился с самого начала турнира. Мы работали вместе, и это дало результаты.
Жизнь хороша... На 24 часа, скажем так! Пока что я не осознаю, что буду играть в финале.
В раздевалке у Эммануэля Макрона просто не было слов, он сказал нам «Поздравляю!» и познакомил с солдатом, который был среди его гостей», – сказал хавбек «Монако» в интервью beIN Sports.
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