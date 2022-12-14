Рабьо и Упамекано – в запасе на игру с Марокко. В старте Франции выйдут Фофана и Конате (L’Equipe)

Хавбек Адриен Рабьо начнет игру с Марокко на скамейке.

Как утверждает L’Equipe, вместо 27-летнего футболиста выйдет 23-летний Юссуф Фофана, представляющий .

Также в запасе на полуфинальный матч будет защитник «Баварии» Дайо Упамекано. Его заменит Ибраима Конате из .

Изменения в составе связаны в первую очередь с состоянием здоровья Рабьо и Упамекано – у них была простуда.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ