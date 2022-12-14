Рабьо и Упамекано – в запасе на игру с Марокко. В старте Франции выйдут Фофана и Конате (L’Equipe)
Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо начнет игру Франции с Марокко на скамейке.
Как утверждает L’Equipe, вместо 27-летнего футболиста выйдет 23-летний Юссуф Фофана, представляющий «Монако».
Также в запасе на полуфинальный матч ЧМ-2022 будет защитник «Баварии» Дайо Упамекано. Его заменит Ибраима Конате из «Ливерпуля».
Изменения в составе связаны в первую очередь с состоянием здоровья Рабьо и Упамекано – у них была простуда.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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