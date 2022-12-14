Тео Эрнандес о своем брате Люка: «Я играю за себя и за Лулу. Хочу победить на ЧМ-2022 для него»

Тео Эрнандес рассказал, что хочет выиграть ради своего брата.

Люка Эрнандес получил травму крестообразных связок в начале матча 1-го тура группового этапа турнира в Катаре между Францией и Австралией (4:1). Защитник «Баварии» пропустит от 6 до 9 месяцев.

«Я играю за себя и за Лулу. Когда тренер вызвал меня в сборную, Люка гордился мной, а я – им.

Все игроки хотели бы, чтобы он сейчас был с нами. Ему очень тяжело, он выбыл надолго из-за травмы.

Я хочу победить для моего брата. Мы разговариваем каждый день с тех пор, как он покинул расположение команды», – сказал защитник и сборной Франции в интервью L’Equipe.

сыграет сегодня в полуфинале ЧМ-2022 с Марокко.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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