Во сколько играют Сборная Аргентины – Сборная Франции, ЧМ-2022, 18 декабря, время начала матча

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В воскресенье, 18 декабря, сыграют сборная Аргентины и сборная Франции в финале Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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  • Игра пройдет на стадионе «Лусаил Айконик».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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