Терри о победе Франции: «Ожидал от них гораздо большего, учитывая их игроков. Марокканцы были лучше»
Джон Терри ожидал большего от сборной Франции.
Команда Дидье Дешама обыграла Марокко в полуфинале ЧМ-2022 со счетом 2:0. Голами отметились Тео Эрнандес и Рандаль Коло-Муани.
«Франция нашла способ победить. Но я ожидал от них гораздо большего, учитывая игроков, которые у них есть.
По-моему, марокканцы были лучше на протяжении 90 минут», – сказал экс-защитник сборной Англии в интервью beIN Sports.
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