Терри о победе Франции: «Ожидал от них гораздо большего, учитывая их игроков. Марокканцы были лучше»

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Джон Терри ожидал большего от сборной Франции.

Команда Дидье Дешама обыграла Марокко в полуфинале ЧМ-2022 со счетом 2:0. Голами отметились Тео Эрнандес и Рандаль Коло-Муани.

«Франция нашла способ победить. Но я ожидал от них гораздо большего, учитывая игроков, которые у них есть.

По-моему, марокканцы были лучше на протяжении 90 минут», – сказал экс-защитник сборной Англии в интервью beIN Sports.

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