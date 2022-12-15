Дешам – 4-й тренер в истории, вышедший в финал ЧМ 2 раза подряд
Дидье Дешам стал четвертым тренером в истории, вышедшим в финал на двух ЧМ подряд.
В полуфинале ЧМ-2022 Франция одержала победу над Марокко со счетом 2:0. На ЧМ-2018 в России команда Дидье Дешама обыграла в финале Хорватию (4:2).
Ранее два раза подряд в финал ЧМ выходили Витторио Поццо с Италией (1934 и 1938), Карлос Билардо с Аргентиной (1986 и 1990) и Франц Беккенбауэр с Германией (1986 и 1990).
В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря.
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