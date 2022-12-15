Дешам – 4-й тренер в истории, вышедший в финал ЧМ 2 раза подряд

стал четвертым тренером в истории, вышедшим в финал на двух ЧМ подряд.

В полуфинале ЧМ-2022 Франция одержала победу над Марокко со счетом 2:0. На ЧМ-2018 в России команда Дидье Дешама обыграла в финале Хорватию (4:2).

Ранее два раза подряд в финал ЧМ выходили с Италией (1934 и 1938), с Аргентиной (1986 и 1990) и с Германией (1986 и 1990).

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с . Матч состоится 18 декабря.

Дешам выиграл 14 из 18 матчей на ЧМ как тренер. Только у Шена (16) больше побед

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ