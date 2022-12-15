Дешам – 4-й тренер в истории, вышедший в финал ЧМ 2 раза подряд

Теги Дидье Дешам Сборная Германии по футболу Франц Беккенбауэр Сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2018 FIFA рекорды чемпионат мира Карлос Билардо Витторио Поццо ЧМ-2022 Футбол

Дидье Дешам стал четвертым тренером в истории, вышедшим в финал на двух ЧМ подряд.

В полуфинале ЧМ-2022 Франция одержала победу над Марокко со счетом 2:0. На ЧМ-2018 в России команда Дидье Дешама обыграла в финале Хорватию (4:2).

Ранее два раза подряд в финал ЧМ выходили Витторио Поццо с Италией (1934 и 1938), Карлос Билардо с Аргентиной (1986 и 1990) и Франц Беккенбауэр с Германией (1986 и 1990).

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря.

Дешам выиграл 14 из 18 матчей на ЧМ как тренер. Только у Шена (16) больше побед

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные