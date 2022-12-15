Франция – 6-я сборная, выходившая в финал ЧМ 2 раза подряд. Защитить титул удалось только Италии и Бразилии

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Сборная Франции второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира.

Ранее это удавалось лишь пяти сборным: Италии (1934 и 1938), Бразилии (1958 и 1962), Нидерландам (1974 и 1978), ФРГ (1982 и 1986) и Аргентине (1986 и 1990).

Только Италии и Бразилии удалось защитить титул.

В полуфинале ЧМ-2022 французы обыграли Марокко со счетом 2:0. В финале турнира в Катаре Франция сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря. На ЧМ-2018 в России французы стали чемпионами.

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