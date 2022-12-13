Франция — Марокко — 2:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 14.12.2022

Во втором полуфинале Чемпионата мира в Катаре сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0. Точными ударами отметились Тео Эрнандес и Рандаль Коло-Муани.

Матч между сборными Франции и Марокко должен был определить второго финалиста чемпионата мира, куда накануне вышла Аргентина. Безоговорочными фаворитами встречи считались дейсвтующие чемпионы французы, но их соперники явно хотели продлить марокканскую сказку и пройти еще дальше.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Африканская команда на этом мундиале пропустила только один мяч, и то его в собственные ворота отправил защитник Найеф Агерд в матче против Канады на групповом этапе. Но уже на 5-й минуте французы стали первыми, кто сумел пробить Яссина Буну — Антуан Гризманн, находясь в штрафной, нашел пасом Килиана Мбаппе, два удара которого марокканским защитникам удалось заблокировать, но мяч отскочил к дежурившему на дальней штанге Тео Эрнандесу, и защитник «Милана» в красивом прыжке пробил мимо Буну и открыл счет.

Через четыре минуты представители Африки опасно ответили — Аззедин Унаи решил проверить Уго Льориса, который повторил рекорд Мануэля Нойера по количеству проведенных на чемпионатах мира матчей среди вратарей, но француз в эффектном прыжке отбил мяч в сторону.

На 17-й минуте Франция был близка, чтобы упрочить свое преимущество, — Оливье Жиру получил передачу из глубины поля, вошел в штрафную и сильно пробил по воротам, марокканцев от второго пропущенного мяча спасла штанга.

На 21-минуте сборная Марокко лишилась своего капитана — Ромен Саисс, который в предыдущем эпизоде пытался помешать Жиру, попросил замену из-за повреждения, и вместо него на поле появился Селим Амалла из бельгийского «Стандарда».

После десяти минут затишья французы провели перспективную атаку на 33-й минуте: Мбаппе убежал по левому флангу и отпасовал Орельену Тчуамени, который пробивал в касание, но попал в живот находившемуся в офсайде Жиру.

Еще через три минуты «трехцветные» упустили стопроцентный момент: сначала Мбаппе покатил мяч мимо Буну, но вратаря Марокко подстраховал Джавад Эль-Ямик, однако атака продолжилась, и уже должен был забивать Жиру, но его удару из центра штрафной по почти пустым воротам не хватило точности.

Французы не оставили попыток забить второй гол до перерыва: сначала Гризманн оказался на углу вратарской, но его удар успел накрыть Эль-Ямик, а после подачи углового пробивал Рафаэль Варан, но не попал в створ.

На 44-й минуте Эль-Ямик уже проявил себя у чужих ворот и мог забить самый красивый гол этого чемпионата: после подачи Хакимом Зиешем углового центральный защитник Марокко пробил через себя, Льорис был уже бессилен, но французам помогла стойка ворот.

По инерции марокканцы провели еще пару неплохих атак, но все-таки до перерыва счет не изменился — 1:0 в пользу Франции.

С первых минут второго тайма футболисты Марокко забрали мяч под свой контроль, а французы рассчитывали в контратаках на скорость Мбаппе.

Первый острый момент марокканцы создали на 54-й минуте, когда Софьян Буфаль во вратарской нашел Юссефа Эн-Несири, но тот в прыжке не смог замкнуть прострел.

Еще через три минуты Унаи и Зиеш устроили перепасовку в штрафной площади Франции, но вовремя вмешался Гризманн и разрядил обстановку у ворот Льориса.

На 65-й минуте Дидье Дешам решил освежить атаку и вместо Жиру выпустил Маркуса Тюрама, и такой ход при контратакующей игре был весьма кстати. Нападающий «Боруссии» М хорошо вошел игру, несколько раз заставил сфолить защитников Марокко, а на 74-й минуте создал очень опасный момент для Юссуфа Фофана: французы убежали в быструю атаку, Фофана нашел на фланге Тюрама, затем получил ответный пас почти на углу вратарской, но пробил чуть выше девятки.

На 79-й минуте Дешам делает еще одну удачную замену — Рандаль Коло-Муани вышел вместо Усмана Дембеле и уже через несколько секунд забил свой первый гол за сборную Францию. В голевой атаке главную роль сыграл Мбаппе, который накрутил в штрафной площади сразу несколько марокканских защитников, но вместо удара у него получился пас на пустые ворота для Коло-Муани, которому оставалось только подставить ногу, 2:0.

После второго гола французов все было решено, хотя марокканцы и могли забить гол престижа в компенсированное время, но французские защитники сумели заблокировать удары по воротам Льориса и впервые на этом чемпионате сохранили свои ворота в неприкосновенности.

В итоге Франция отправляется во второй подряд финал мирового первенства, а Марокко будет биться с хорватами за бронзовые медали.

Видеообзор матча Франция — Марокко