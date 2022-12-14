Гризманн сыграл в 18 последних матчах Франции на ЧМ. Это рекорд сборной

Форвард Антуан Гризманн установил рекорд Франции по матчам на чемпионатах мира.

Футболист, представляющий , вышел в стартовом составе на полуфинальную игру с (1:0, первый тайм).

Нападающий принял участие в последних 18 матчах французской команды на чемпионатах мира. Такого в истории этой сборной еще не было.

Подробно со статистикой Гризманна можно ознакомиться здесь.

Гризманн сыграл в 70 матчах Франции подряд. Серия началась в 2017-м

Гризманн – идеальный ассистент в сборной. Побил рекорд Зидана и Анри, почти половина передач – со стандартов

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