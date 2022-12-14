Гризманн сыграл в 18 последних матчах Франции на ЧМ. Это рекорд сборной
Форвард Антуан Гризманн установил рекорд Франции по матчам на чемпионатах мира.
Футболист, представляющий «Атлетико», вышел в стартовом составе на полуфинальную игру ЧМ-2022 с Марокко (1:0, первый тайм).
Нападающий принял участие в последних 18 матчах французской команды на чемпионатах мира. Такого в истории этой сборной еще не было.
Подробно со статистикой Гризманна можно ознакомиться здесь.
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