Гризманн сыграл в 18 последних матчах Франции на ЧМ. Это рекорд сборной

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Марокко по футболу рекорды ЧМ-2022 Антуан Гризманн Футбол

Форвард Антуан Гризманн установил рекорд Франции по матчам на чемпионатах мира.

Футболист, представляющий «Атлетико», вышел в стартовом составе на полуфинальную игру ЧМ-2022 с Марокко (1:0, первый тайм).

Нападающий принял участие в последних 18 матчах французской команды на чемпионатах мира. Такого в истории этой сборной еще не было.

Подробно со статистикой Гризманна можно ознакомиться здесь.

Гризманн сыграл в 70 матчах Франции подряд. Серия началась в 2017-м

Гризманн – идеальный ассистент в сборной. Побил рекорд Зидана и Анри, почти половина передач – со стандартов

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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