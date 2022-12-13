Дюгарри о Гризманне: «У него качества Зидана и Платини. Антуан показывает выдающийся футбол на ЧМ-2022»
Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о важности Антуана Гризманна.
«С начала турнира он показывает выдающийся футбол. Иногда он даже напоминает мне Зидана.
Когда мы рискуем потерять мяч, он выручает нас. Он всегда чувствует правильный ритм, всегда отдает правильный пас. Я искренне верю в то, что без него это была бы другая команда.
В Гризманне сочетаются качества Зидана и Платини. Мишель читал игру, видел все до того, как это увидят остальные.
Гризманн на поле мне кажется спокойным и зрелым, он потрясающий», – сказал Дюгарри о форварде «Атлетико».
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