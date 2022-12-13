Дюгарри о Гризманне: «У него качества Зидана и Платини. Антуан показывает выдающийся футбол на ЧМ-2022»

Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о важности .

«С начала турнира он показывает выдающийся футбол. Иногда он даже напоминает мне Зидана.

Когда мы рискуем потерять мяч, он выручает нас. Он всегда чувствует правильный ритм, всегда отдает правильный пас. Я искренне верю в то, что без него это была бы другая команда.

В Гризманне сочетаются качества Зидана и Платини. Мишель читал игру, видел все до того, как это увидят остальные.

Гризманн на поле мне кажется спокойным и зрелым, он потрясающий», – сказал Дюгарри о форварде .

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