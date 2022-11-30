Гризманн сыграл в 70 матчах Франции подряд. Серия началась в 2017-м

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Нападающий Антуан Гризманн пять лет не пропускает матчи сборной Франции.

Сегодня футболист, представляющий «Атлетико», вышел на замену на 73-й минуте игры с Тунисом (0:1) на ЧМ-2022 и забил гол, который впоследствии был отменен из-за офсайда.

Гризманн принял участие в 70 матчах Франции подряд. В последний раз он оставался в запасе до финального свистка в июне 2017 года.

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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