Гризманн сыграл в 70 матчах Франции подряд. Серия началась в 2017-м
Нападающий Антуан Гризманн пять лет не пропускает матчи сборной Франции.
Сегодня футболист, представляющий «Атлетико», вышел на замену на 73-й минуте игры с Тунисом (0:1) на ЧМ-2022 и забил гол, который впоследствии был отменен из-за офсайда.
Гризманн принял участие в 70 матчах Франции подряд. В последний раз он оставался в запасе до финального свистка в июне 2017 года.
Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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