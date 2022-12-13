«Интер» просит 60 млн евро за Думфриса. Защитник может покинуть клуб только летом
Дензел Думфрис не покинет «Интер» в январе.
Руководство клуба и главный тренер Симоне Индзаги заинтересованы в том, чтобы защитник не покинул клуб в ближайшее трансферное окно.
Думфрис может уйти из клуба только в летнее трансферное окно. «Интер» попросит за игрока 60 миллионов евро.
Ожидается, что «Интеру» придется летом совершить громкую продажу, чтобы выправить финансовую ситуацию.
Соглашение Думфриса с «Интером» действует до лета 2025 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что защитником интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
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