«Интер» просит 60 млн евро за Думфриса. Защитник может покинуть клуб только летом

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Дензел Думфрис не покинет «Интер» в январе.

Руководство клуба и главный тренер Симоне Индзаги заинтересованы в том, чтобы защитник не покинул клуб в ближайшее трансферное окно.

Думфрис может уйти из клуба только в летнее трансферное окно. «Интер» попросит за игрока 60 миллионов евро.

Ожидается, что «Интеру» придется летом совершить громкую продажу, чтобы выправить финансовую ситуацию.

Соглашение Думфриса с «Интером» действует до лета 2025 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что защитником интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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