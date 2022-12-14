Логинов о полуфинале ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией: «Не пожалел, что увидел этот матч, но пожалел на тренировке, что не выспался»

Чемпион мира по биатлону рассказал, что не выспался из-за матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии.

Аргентина победила со счетом 3:0.

– Было очень интересно посмотреть полуфинал, тем более между сборными Аргентины и Хорватии. Не скажу, что я болею, но симпатизирую много лет Аргентине, в частности Месси. Хотелось посмотреть.

– Была ломка спать или смотреть?

– Была еще в 9 вечера, но так сложились обстоятельства, что получилось посмотреть. Не пожалел, что увидел этот матч, но пожалел на тренировке, что не выспался. Придется сейчас досыпать, – сказал Логинов.