Донован о Роналду: «Все внимание всегда приковано к Криштиану, и это не его вина – такова реальность. Похожее было с Бекхэмом в «Гэлакси»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная США по футболу МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Дэвид Бекхэм Лэндон Донован Футбол

Лэндон Донован высказался о внимании к Криштиану Роналду.

«Это совсем другой уровень, но я приведу аналогию с Дэвидом Бекхэмом, когда он был в Лос-Анджелесе. Он был лучшим игроком, сделал нас лучше почти во всех отношениях. Сейчас каждый раз, когда Португалия выходит из туннеля или из автобуса, все внимание приковано к Криштиану.

И это не его вина, просто такова реальность. Это бремя, которое давит на молодых игроков, и стоит подумать о том, что в будущем, когда его там не будет, они, вероятно, будут выглядеть совершенно по-другому», – сказал экс-игрок сборной США в подкасте State of the Union.

«Наверняка Роналду перейдет в МЛС. Эффект Бекхэма мог бы повториться». Экс-игроки США Конрад и Клештан о Криштиану

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные