Донован о Роналду: «Все внимание всегда приковано к Криштиану, и это не его вина – такова реальность. Похожее было с Бекхэмом в «Гэлакси»

высказался о внимании к .

«Это совсем другой уровень, но я приведу аналогию с , когда он был в . Он был лучшим игроком, сделал нас лучше почти во всех отношениях. Сейчас каждый раз, когда выходит из туннеля или из автобуса, все внимание приковано к Криштиану.

И это не его вина, просто такова реальность. Это бремя, которое давит на молодых игроков, и стоит подумать о том, что в будущем, когда его там не будет, они, вероятно, будут выглядеть совершенно по-другому», – сказал экс-игрок сборной США в подкасте State of the Union.

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